WhatsApp: l'ultima novità per mettervi al sicuro dai link dannosi

WhatsApp continua a migliorare la sicurezza dei suoi utenti, soprattutto per quanto riguarda le interazioni con contatti sconosciuti ed eventuali link presenti nei messaggi.

In un recente aggiornamento della versione beta per Android, esattamente la 2.23.16.6, è stata introdotta una nuova schermata accessibile quando si riceve un messaggio da un numero sconosciuto. L’utente otterrà suggerimenti su come gestire l’interazione in totale sicurezza, consentendo di bloccare o segnalare i contatti sospetti.

Non è tutto: con l’ultimo update di WhatsApp Beta per Android, ossia la versione 2.24.20.28 già disponibile su Google Play Store, è emersa un’altra funzionalità dedicata alla gestione dei link.

Più sicurezza con il nuovo aggiornamento di WhatsApp

Cominciamo dando uno sguardo agli screenshot condivisi da WABetaInfo:

Attualmente è già possibile cercare i link su Google, ma WhatsApp sta perfezionando questa funzione per renderla ancora più intuitiva e pratica. La novità principale consiste in un’interfaccia ridisegnata che consentirà agli utenti di cercare più facilmente un link specifico inoltrato via messaggio. Si tratta di uno strumento particolarmente utile per chi è solito ricevere un gran numero di link in chat che, in alcune circostanze, potrebbero nascondere contenuti ingannevoli o pericolosi.

Un dettaglio rilevante è che, durante il processo di ricerca del link, WhatsApp garantisce che il contenuto rimarrà privato. Solo il messaggio contenente il link sarà caricato per la ricerca su Google e l’app non archivierà né elaborerà i dati dell’utente sui propri server, rispettando così la privacy di chi utilizza tale funzione. Inoltre, si avrà piena libertà di decidere se avviare o meno la ricerca, mantenendo quindi il pieno controllo sui propri dati e sulle attività di navigazione.

Questa funzionalità, attualmente in fase di sviluppo, mira a rendere più facile l’identificazione dei link potenzialmente pericolosi, così da essere in grado di adottare le adeguate contromisure. Al momento, la nuova ricerca dei link sospetti su Google è disponibile solo sul circuito beta ma, in tempi brevi, dovrebbe essere messa a disposizione anche di coloro che abitualmente utilizzano il client ufficiale di WhatsApp.