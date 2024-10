WhatsApp: videochiamate fuori di testa grazie a questi nuovi effetti

Le funzionalità scovate grazie agli ultimi aggiornamenti di WhatsApp si concentrano in principal modo su aspetti legati alla privacy, come il blocco automatico dei messaggi ricevuti da numeri sconosciuti. Tuttavia, il team di sviluppo non dimentica le funzioni più frivole e divertenti, così da rendere ancora più appagante l’utilizzo della popolare applicazione di messaggistica istantanea.

WhatsApp sta infatti rendendo le videochiamate più personalizzabili e coinvolgenti grazie all’introduzione di nuovi filtri e sfondi: una funzionalità in fase di test che ora sta raggiungendo un pubblico più ampio.

Annunciata da Mark Zuckerberg attraverso il suo canale WhatsApp, la novità consente quindi agli utenti di aggiungere filtri facciali ed effetti interattivi alle videochiamate.

Nuovi filtri e sfondi per le videochiamate di WhatsApp

Gli utenti hanno ora la possibilità di scegliere tra vari filtri, come “Warm”, “Cool” o “Vintage TV”, per adattare l’atmosfera delle conversazioni al loro stato d’animo. Questi filtri, assieme ad una serie di nuovi sfondi, permettono di personalizzare in modo creativo le videochiamate di WhatsApp. Tra le opzioni di sfondo disponibili vi sono immagini suggestive, come un tramonto sulla spiaggia o uno skyline cittadino, che possono trasformare le videochiamate in un’esperienza ancora più intrigante.

Oltre ai filtri, WhatsApp ha introdotto utili strumenti per migliorare la qualità visiva durante le chiamate, come la funzione Touch Up e l’opzione Low Light. La prima permette di levigare la pelle del viso in modo piuttosto naturale, mentre il secondo strumento consente di ottimizzare l’illuminazione in ambienti bui.

L’accesso a queste funzionalità è semplice: durante una videochiamata, è sufficiente toccare l’icona degli effetti in alto a destra per esplorare i filtri e gli sfondi disponibili. Attualmente, le opzioni appena descritte sono già al servizio di alcuni utenti che hanno installato gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp su Android e iOS, ma verrà progressivamente estesa ad un pubblico più ampio nelle prossime settimane.