WhatsApp, ci siamo: ecco le reazioni agli aggiornamenti di stato

WhatsApp crede molto nelle reazioni, una delle nuove funzionalità più apprezzate dal pubblico: proprio per questo il lavoro di sviluppo non smette di focalizzarsi su tale aspetto, estendendolo anche ad altri ambiti.

Dopo averne ampiamente parlato in un nostro precedente articolo, ecco che le reaction possono finalmente essere applicate anche agli aggiornamenti di stato: per adesso, solo gli utenti del circuito beta di WhatsApp sono in grado di farne uso.

Come mettere le reazioni su WhatsApp anche agli aggiornamenti di stato

Diamo un’occhiata allo screenshot che, già ai tempi, il team di WABetaInfo condivise relativamente a WhatsApp Beta per Android in versione 2.22.16.10:

Adesso, l’attivazione lato server è cominciata per coloro che utilizzano WhatsApp Beta per Android in versione 2.22.17.24. Otto le reazioni preimpostate che è possibile inviare ma, con i prossimi aggiornamenti, non si esclude che possano aumentare. Per verificare se le reazioni agli stati siano già disponibili, basta solamente scorrere dal basso verso l’alto mentre si visualizza quel contenuto.

Nel corso delle prossime settimane, il roll-out di questa nuova funzionalità dovrebbe coinvolgere anche gli utenti di iOS. Non abbiamo tuttavia dettagli precisi circa i tempi necessari perché l’update raggiunga la versione stabile del servizio: a fronte di una fase di test positiva, anche in base ai feedback ricevuti, ci sentiamo di escludere particolari ritardi in tal senso.

Nel frattempo, in attesa di nuovi sviluppi, vogliamo lasciarvi con un piccolo consiglio: qualora foste alla ricerca di una microSD veloce ed affidabile su cui spostare video, foto e file audio ricevuti su WhatsApp, liberando così la memoria principale del telefono, vi suggeriamo la richiestissima SanDisk Ultra da 128GB a poco più di 18 euro su Amazon (sconto del 38%).

