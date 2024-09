WhatsApp: potrete essere taggati negli aggiornamenti di stato

WhatsApp sta testando una nuova funzionalità che, fino ad ora, era esclusiva di Instagram e Facebook.

Secondo quanto scoperto da WABetaInfo, il celebre servizio di messaggistica permetterà agli utenti di taggare i propri contatti all’interno degli aggiornamenti di stato, rendendo WhatsApp ancora più allineata alle due sopracitate applicazioni.

Menzioni negli aggiornamenti di stato su WhatsApp

La novità è stata individuata per la prima volta all’inizio di quest’anno e adesso è in prova per alcuni utenti che utilizzano WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.20.3. Se il test dovesse procedere positivamente, ci si aspetta che la funzione venga implementata a breve anche sulla versione stabile.

Il meccanismo di tag funziona in modo simile a quello già presente su Instagram: basta cliccare in corrispondenza dell’icona della chiocciola (@) mentre si sta pubblicando un’immagine o un video nell’aggiornamento di stato su WhatsApp. Ciò permetterà di menzionare un contatto specifico, il quale riceverà a sua volta una notifica.

Questa nuova funzione di WhatsApp non trascura la privacy: solo il contatto taggato sarà avvisato, mentre gli altri spettatori non vedranno chi è stato menzionato nell’aggiornamento di stato. In tal modo si garantirà la completa riservatezza, mantenendo la comunicazione diretta solo tra l’autore del contenuto ed il contatto menzionato.

Inoltre, la persona taggata avrà la possibilità di ricondividere l’aggiornamento cliccando sul pulsante che apparirà accanto alla casella di risposta, dopo aver visualizzato lo specifico stato. Anche qui possiamo notare un un’importante differenza fra WhatsApp e Instagram: durante la ricondivisione, il contatto dell’autore originale rimarrà nascosto. Questo implica che chiunque dovesse visualizzare il contenuto ricondiviso non potrebbe scrivere direttamente a chi lo ha creato.

Trattandosi di una funzione in fase di test, non sappiamo ancora le tempistiche precise in base alle quali verrà rilasciata sul client ufficiale di WhatsApp ma, come di consueto, vi terremo informati nel caso di ulteriori sviluppi.