WhatsApp, questo scherzetto non ci piace affatto: ADDIO privacy?

Di recente abbiamo descritto una nuova funzione in arrivo su WhatsApp, grazie a cui il servizio andrà a suggerire specifici contatti con cui avviare una nuova conversazione o con i quali riprendere una chat già in corso.

Tuttavia, l’applicazione sarà presto in grado di mostrare più informazioni relative alla permanenza online, mettendo in evidenza gli utenti che si sono disconnessi da meno tempo: e se loro non volessero farlo sapere?

Polemiche sulla nuova funzionalità di WhatsApp

I primi ad accorgersi di questa “discutibile idea” sono stati gli autori di WABetaInfo che, analizzando attentamente WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.9.14, hanno poi condiviso il seguente screenshot:

Nell’immagine notiamo chiaramente una nuova sezione, “Recently online”, che va appunto ad elencare i contatti online di recente. La lista, tuttavia, non include tutti gli utenti che si sono disconnessi da poco ma solo parte di essi: un preciso algoritmo si occuperà di decidere a chi dare la precedenza in tal senso.

Da un certo punto di vista, una simile integrazione mantiene l’obiettivo di suggerire potenziali contatti a cui scrivere nell’immediato o con i quali intraprendere una chiamata, presupponendo un loro uso più costante di WhatsApp. Dall’altro, è chiaro che mostrare simili informazioni ad altri non possa in alcun modo essere visto di buon occhio dai “fedelissimi” della privacy.

Resta comunque possibile disattivare il proprio stato online e, di conseguenza, coloro che avranno completato tale operazione non saranno in alcun modo considerati. Tuttavia, è pur vero che i più distratti potrebbero non essere neppure al corrente di una simile possibilità e quindi WhatsApp sarebbe tranquillamente in grado di mostrare il loro nome nella lista dei contatti online di recente.

Per il momento, coloro che possono testare con mano la nuova funzione sono alcuni utenti del circuito beta ma, molto presto, verranno coinvolti tutti gli altri tester ed anche chi abitualme usa la versione ufficiale di WhatsApp.