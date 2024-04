Non sai con chi chattare? Nessun problema, te lo dirà WhatsApp

Con WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.7.23 erano emerse tracce relative al prossimo arrivo di una nuova funzionalità che avrebbe suggerito con quali contatti avviare una conversazione, il tutto con l’obiettivo di aumentare il grado di coinvolgimento e l’interazione fra gli utenti.

Grazie alla beta 2.24.9.5, già disponibile sul Google Play Store, tale intenzione dello staff di WhatsApp sembrerebbe confermata, come scoperto dal sempre puntuale team di WABetaInfo.

WhatsApp ti suggerirà con chi chattare

Lo screenshot che pubblichiamo di seguito chiarisce meglio come questa novità verrà implementata su WhatsApp, salvo ulteriori cambiamenti con i successivi update:

Alcuni utenti beta possono ora testare con mano la sezione “Start chatting” nell’elenco delle chat, dove sono elencati i contatti con cui iniziare nuove conversazioni. Sostanzialmente, fra i suggerimenti di WhatsApp compariranno persone con cui non si è mai interagito oppure a cui non si scrive da più tempo. Questi consigli verranno mostrati soprattutto ai nuovi iscritti di WhatsApp, in modo che possano subito “prendere confidenza” con il servizio. Per fare un’analogia, si pensi ai “suggerimenti di amicizia” che generalmente troviamo su Facebook: la differenza è che, in questo caso, ad essere coinvolti sono utenti già registrati in rubrica.

L’utilità o meno di questo strumento è molto soggettiva. Può esserci chi, volontariamente, abbia scelto di ignorare determinate persone fra i contatti di WhatsApp. Allo stesso tempo, non è da escludere che altri possano avere del tutto dimenticato la presenta di specifici utenti (in questo caso, tuttavia, ci sarà pur un motivo per il quale ciò sia avvenuto). Come detto, la funzione di suggerimento delle chat è ora disponibile solo per un ristretto numero di beta tester. Nelle prossime settimane dovrebbe essere rilasciata anche alla rimanente utenza del circuito beta ma non sappiamo se e quando verrà resa disponibile sulla versione ufficiale di WhatsApp: ovviamente, vi terremo informati.