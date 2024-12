WhatsApp per iOS integra una funzione che mancava da troppo tempo

WhatsApp sta rilasciando una serie di aggiornamenti che, di volta in volta, introducono nuove funzionalità in grado di migliorare significativamente l’esperienza d’uso del servizio.

Un ulteriore strumento, già apprezzato su Android, è ora disponibile nella versione beta di WhatsApp per iOS, precisamente la 24.25.10.76, accessibile tramite TestFlight.

WhatsApp Beta per iOS accoglie il nuovo tastierino telefonico

La conferma giunge direttamente dal team di WABetaInfo che, in uno dei suoi ultimi post, ha condiviso il seguente screenshot:

Il dialer in-app consente agli utenti di effettuare chiamate su WhatsApp tramite digitazione diretta del numero. Si tratta di un’opzione particolarmente utile per telefonate occasionali oppure in situazioni per le quali salvare il contatto potrebbe risultare superfluo.

Il tastierino è rintracciabile nel menu delle chiamate e può essere visualizzato cliccando sull’opzione “Chiama un numero“. Una volta inserito, l’app verifica automaticamente se questo corrisponda o meno ad un account registrato su WhatsApp, fornendo anche l’indicazione di autenticità tramite il segno di spunta blu per gli account aziendali verificati. A differenza della versione Android, WhatsApp per iOS non aveva in precedenza un pulsante di azione per l’accesso al dialer. Tuttavia, una funzionalità simile era già stata sperimentata su iPad con gli ultimi aggiornamenti beta.

Grazie a questa nuova funzione, gli utenti di WhatsApp Beta per iOS possono dunque fare chiamate senza dover aggiungere il numero alla loro rubrica: una comodità notevole nel caso di telefonate estemporanee, che evita il fastidio di dover affollare inutilmente la lista dei contatti. Al momento non ci sono informazioni specifiche circa i tempi necessari perché il tastierino numerico venga rilasciato anche sulla versione stabile per iOS, ma WhatsApp dovrebbe agevolare l’aggiornamento già a partire dalle prossime settimane.