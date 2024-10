WhatsApp, la novità è ufficiale: niente più confusione tra i contatti

WhatsApp sta introducendo diverse novità grazie agli ultimi aggiornamenti, fra cui una pratica scorciatoia per generare i link di chiamate e videochiamate.

Ora, tramite un post pubblicato sul blog ufficiale, WhatsApp ha annunciato il rilascio a livello globale della funzionalità di sincronizzazione dei contatti, inizialmente riservata ai beta tester.

Quest’opzione permette agli utenti di gestire in modo più ordinato come e dove salvare i loro contatti, grazie ad un sistema di preferenze accessibile in Impostazioni> Privacy > Contatti > Contatti WhatsApp.

Come sincronizzare i contatti di WhatsApp

Nel concreto, gli utenti possono decidere, contatto per contatto, se sincronizzarli con il telefono o salvarli esclusivamente in WhatsApp. Questo avviene tramite un pulsante denominato “Sincronizza il contatto con il telefono”, che appare quando viene aggiunto un nuovo contatto. In questo modo, è possibile evitare che determinati contatti appaiano nella rubrica del telefono. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi utilizza più dispositivi, permettendo la gestione sincronizzata senza affidarsi ai singoli elenchi.

WhatsApp ha introdotto anche un sistema di archiviazione chiamato Identity Proof Linked Storage (IPLS), che consente di memorizzare e ripristinare in modo sicuro i contatti, anche in caso si perdesse il telefono. Grazie a questo sistema, ogni contatto può essere recuperato in totale sicurezza. Va poi sottolineata la partnership che WhatsApp ha stretto con Cloudflare, così da fornire un sistema di verifica indipendente per garantire l’affidabilità delle chiavi di crittografia utilizzate.

Inoltre, WhatsApp ha implementato l’uso di hash crittografici per proteggere i numeri di telefono dei contatti non iscritti al servizio. Questo garantisce che i numeri siano memorizzati tutelando la privacy nel modo più efficace possibile e riducendo il rischio di abusi legati proprio alla sincronizzazione dei contatti.

La nuova funzionalità è già disponibile con gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp per Android e iOS, e sarà presto distribuita ad un numero maggiore di utenti.