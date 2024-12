WhatsApp: con le traduzioni dei messaggi si passa allo step successivo

WhatsApp sta lavorando ad un’importante innovazione con la funzionalità di traduzione automatica dei messaggi, attualmente in fase di sviluppo nelle versioni beta per Android ed introdotta inizialmente con l’aggiornamento 2.24.15.12.

Questo strumento consentirà agli utenti di tradurre i messaggi di chat o gli aggiornamenti dei canali in lingue diverse, rendendo la comunicazione su WhatsApp ancora più accessibile a livello globale.

Come funziona la traduzione automatica su WhatsApp

Come evidenziato dallo screenshot di WABetaInfo, relativo a WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.26.9, gli sviluppatori stanno continuando a lavorare su questo strumento. Inoltre, è importante sottolineare che il processo di traduzione avverrà offline, interamente sul dispositivo in uso.

Si tratta di un vantaggio considerevole: gli utenti possono scaricare in anticipo i pacchetti, scegliendo le lingue a cui sono interessati, permettendo al sistema di tradurre i messaggi senza il bisogno che la connessione ad internet sia attiva. Questo approccio preserva la crittografia end-to-end, garantendo la privacy e la sicurezza dei dati. Non essendoci l’invio di informazioni a server di terze parti, né tantomeno ai server di WhatsApp, l’intera esperienza di traduzione rimarrà privata.

Tuttavia, l’esecuzione offline implica specifici compromessi. Le traduzioni, infatti, potrebbero non essere sempre perfette, poiché si basano su dati pre-scaricati. WhatsApp stessa avverte che i risultati dovrebbero essere considerati indicativi e non del tutto accurati, evidenziando come questa limitazione sia il prezzo da pagare per mantenere intatti i principi di sicurezza e privacy della piattaforma.

In generale, si tratta di una soluzione che mira ad abbattere le barriere linguistiche per agevolare la comunicazione tra persone che parlano lingue diverse. WhatsApp promette comunque ulteriori aggiornamenti prima del rilascio ufficiale, su cui non mancheremo di tenervi informati.