WhatsApp sta riprogettando da zero la schermata degli allegati in chat

L’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per iOS (versione 25.9.10.72) porta con sé interessanti novità. Il celebre servizio di messaggistica sta lavorando a un restyling completo del pannello di condivisione degli allegati: una modifica volta a facilitare l’invio dei contenuti nelle chat.

Attualmente, premendo il pulsante “+” accanto alla barra di testo, si apre un menu classico con diverse opzioni di condivisione. La nuova versione in fase di test su WhatsApp Beta per iOS, invece, uniforma questa esperienza con quella dell’icona della fotocamera, introducendo un’interfaccia più moderna che mostra direttamente la galleria multimediale, con un utile sistema di navigazione cronologica.

Cambiamenti in vista per il pannello degli allegati su WhatsApp

Grazie allo screenshot fornito da WABetaInfo possiamo notare un indicatore della data ben visibile (mese e anno), che aiuterà gli utenti di WhatsApp a destreggiarsi rapidamente tra le foto ed i video. Un’innovazione particolarmente utile nel caso di archivi multimediali “affollati”: anziché scorrere manualmente centinaia di immagini, basterà selezionare la data desiderata per accedere fin da subito ai contenuti di quel periodo. Un vero e proprio “time machine” per ritrovare in pochi clic un selfie del 2019 o le foto delle vacanze passate.

Oltre alla galleria rinnovata, il pannello degli allegati di WhatsApp manterrà tutte le funzioni principali, tra cui la condivisione dei documenti, l’invio della posizione in tempo reale, lo scambio dei contatti e l’accesso diretto alla fotocamera. Quest’ultima funzione sarà particolarmente utile, permettendo di scattare foto o registrare video senza dover tornare alla schermata principale della chat, risparmiando tempo nelle situazioni più frenetiche.

Al momento, alcune funzioni come i sondaggi e la creazione di eventi non sono ancora state integrate, segno di come il lavoro di sviluppo sia ancora in corso. Trattandosi di una versione beta, è probabile che nei prossimi update di WhatsApp saranno apportate ulteriori migliorie prima del rilascio ufficiale.

Il nuovo aggiornamento di WhatsApp dovrebbe essere disponibile per un maggior numero di utenti nelle prossime settimane, completando il processo di rinnovamento dell’interfaccia avviato con le precedenti release.