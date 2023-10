WhatsApp non funzionerà più su questi smartphone dal 24 ottobre

Meta sta per mettere fine al supporto di WhatsApp per alcuni smartphone Android ritenuti ormai obsoleti. Ad annunciarlo è la stessa società, che ha condiviso un post pubblico proprio nelle ultime ore.

La notizia non dovrebbe tuttavia rappresentare un vero e proprio stravolgimento, a meno che si utilizzi abitualmente un telefono con a bordo versioni del sistema operativo di Google abbandonate dalla stragrande maggioranza degli utenti.

Nello specifico, WhatsApp smetterà di funzionare su dispositivi che eseguono Android 5.0 Lollipop e versioni precedenti a partire dal 24 ottobre. I criteri utili per usare correttamente la nota applicazione di messaggistica istantanea vengono aggiornati secondo quanto segue:

Meta ha così spiegato la sua decisione a riguardo:

“Dispositivi e software sono soggetti a frequenti cambiamenti, pertanto rivediamo periodicamente quali sistemi operativi supportiamo ed eseguiamo gli aggiornamenti necessari. Per decidere in quali casi interrompere il supporto, come tutte le altre società presenti nel settore tecnologico, ogni anno esaminiamo quali dispositivi e software sono meno recenti e contano il minor numero di utenti. Questi dispositivi potrebbero non avere gli aggiornamenti più recenti per la sicurezza, o potrebbero non disporre delle funzionalità richieste per eseguire WhatsApp.”