Xiaomi HyperOS rimpiazzerà la tanto amata MIUI: è una SVOLTA

Xiaomi ha annunciato al pubblico HyperOS che, di fatto, è il suo nuovo sistema operativo. Per apprezzarne appieno le potenzialità, sarà necessario attendere la prossima serie di smartphone Xiaomi 14 su cui avverrà l’esordio ufficiale.

L’annuncio è stato fatto direttamente da Lei Jun, il fondatore dell’azienda, su X (precedentemente noto come Twitter). Inutile sottolineare come, nel giro di pochissime ore, la notizia abbia già fatto il giro del web.

Cosa sappiamo su Xiaomi HyperOS

Riprendendo le parole scritte da Lei Jun:

“Questo è un giorno storico. Dopo anni di lavoro collettivo, il nostro nuovo sistema operativo, #XiaomiHyperOS, farà il suo debutto ufficiale su #Xiaomi14Series.”

Proprio su X è stata anche condivisa un’immagine che raffigura il logo del prossimo sistema operativo, la quale riporta la scritta “Xiaomi HyperOS”. In aggiunta, compare una dicitura in caratteri cinesi che tradotta significa “Xiaomi ThePaper OS”. Si prevede un un sistema molto leggero, il che lo renderebbe adatto per essere eseguito anche su terminali meno potenti.

Alte probabilità che il software sia stato progettato includendo l’intero ecosistema di dispositivi Xiaomi: smartphone, tablet, wearable, altri apparecchi elettronici e persino device di terze parti. Sembra inoltre che l’azienda intenda superare le limitazioni del nucleo basato su Android per ottenere una maggiore versatilità, allo scopo di eseguire determinate operazioni in modo ancora più intuitivo ed user friendly.

Non è chiaro se HyperOS verrà destinato al solo mercato cinese, mantenendo la MIUI ben salda in ambito internazionale: lo sapremo presto. Infatti, come già precisato all’inizio, per scoprire tutte le novità del sistema operativo bisognerà aspettare la presentazione ufficiale dei nuovi Xiaomi 14, la cui uscita è prevista a breve o comunque entro fine di questo 2023.