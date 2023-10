WhatsApp: grazie alla PASSKEY potrai dimenticare la password

WhatsApp ha semplificato notevolmente l’operazione di accesso al proprio account, almeno sugli smartphone Android. Il servizio di messaggistica targato Meta ha ora introdotto il supporto alle passkey, eliminando di fatto la necessità di utilizzare OTP (One-Time Password) per l’autenticazione a due fattori.

Le passkey rappresentano una tecnologia di accesso piuttosto recente, progettata per resistere a minacce come phishing, furti di password ed altre vulnerabilità di sicurezza che possono colpire le versioni più datate del WhatsApp.

L’arrivo delle passkey su Android è stato annunciato dallo staff di WhatsApp mediante il suo profilo ufficiale su X:

Android users can easily and securely log back in with passkeys 🔑 only your face, finger print, or pin unlocks your WhatsApp account pic.twitter.com/In3OaWKqhy

— WhatsApp (@WhatsApp) October 16, 2023