WhatsApp: le nuove icone per i contatti sono una ventata d'aria fresca

WhatsApp sta continuando ad introdurre utili funzionalità ma, al contempo, sta rinnovando l’interfaccia grafica della piattaforma nei suoi diversi ambiti.

In particolare, su WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.24.12, già disponibile per il download tramite il Google Play Store, sono state scovate le prime tracce delle nuove icone per i contatti, le chat di gruppo e le community, attualmente in fase di sviluppo.

Primo sguardo alle nuove icone di WhatsApp per Android

La novità, individuata dallo staff di WABetaInfo, rende WhatsApp ancora più personalizzabile e facilita la distinzione a colpo d’occhio delle diverse conversazioni:

Attualmente, le icone predefinite per contatti, gruppi e community di WhatsApp senza immagini personalizzate sono di un colore grigio neutro, non particolarmente adatto per rintracciare visivamente le varie chat. Con i prossimi aggiornamenti, WhatsApp sostituirà questo schema monocromatico introducendo le icone colorate, rendendo più immediato il riconoscimento delle diverse conversazioni in assenza delle foto del profilo.

L’idea prende spunto dalla rubrica stock di Android, dove ogni contatto viene automaticamente associato ad un colore specifico per facilitarne la distinzione. Un accorgimento semplice ma di indubbia efficacia per chi utilizza abitualmente il servizio di messaggistica istantanea.

Le nuove icone a tema di WhatsApp si rivelano particolarmente utili in diversi scenari. Per i contatti che non hanno impostato una foto del profilo o hanno scelto di nasconderla per motivi di privacy, WhatsApp genererà automaticamente un’icona personalizzata e colorata. Tale soluzione sarà d’aiuto anche per gestire contatti con nomi simili o identici, offrendo una chiara diversificazione attraverso i colori.

ll medesimo discorso è valido anche nel caso delle chat di gruppo e delle community di WhatsApp, in mancanza di immagini personalizzate. Sebbene questa novità grafica non sia ancora disponibile sul client ufficiale di WhatsApp, il rilascio è previsto con un futuro aggiornamento della piattaforma: ulteriori dettagli verranno condivisi man mano che la funzione verrà perfezionata.