WhatsApp: silenziare un gruppo non basta a fermare queste notifiche

WhatsApp sta introducendo una funzione per rendere più chiaro il meccanismo delle notifiche nelle chat di gruppo, già disponibile per gli utenti Android ed ora in fase di lancio su iOS.

La novità, infatti, è stata scovata su WhatsApp Beta per iOS in versione 24.23.10.75, accessibile tramite TestFlight, e mira a spiegare in maniera più precisa le modalità di gestione delle notifiche quando una chat di gruppo viene silenziata.

Come funzionano le notifiche nei gruppi di WhatsApp

Dando uno sguardo allo screenshot pubblicato da WABetaInfo, possiamo intuire ciò che magari, fino a questo momento, gli utenti di WhatsApp non avevano ancora ben compreso:

L’aggiornamento risponde ad un’errata percezione secondo cui il fatto di silenziare un gruppo di WhatsApp comporti la totale disattivazione di ogni notifica: l’utente, in questo caso, continua a ricevere avvisi per menzioni dirette, risposte e messaggi più rilevanti. Tale sistema evita quindi che si perdano conversazioni importanti, pur eliminando le notifiche tipiche dei gruppi più attivi.

La nuova schermata, in fase di test anche su WhatsApp Beta per iOS, permette agli utenti di comprendere che solo i messaggi generali verranno silenziati, mentre le notifiche per le interazioni mirate non saranno ignorate. Inoltre, WhatsApp ha introdotto un’impostazione adattiva basata sulla dimensione del gruppo: nello specifico, i gruppi più grandi utilizzano di default le “notifiche in evidenza”, una selezione degli avvisi più rilevanti, mentre i gruppi di minore dimensione continuano a notificare tutti i messaggi. Questo approccio bilanciato mira sì a tenere aggiornati i partecipanti dei gruppi molto popolari ma senza “bombardarli” di notifiche, mentre i gruppi meno attivi possono restare sempre al corrente di ogni messaggio inoltrato.

La nuova funzione per la gestione delle notifiche è al momento disponibile solo per alcuni beta tester, su iOS e su Android, ma WhatsApp estenderà questo cambiamento ad un pubblico maggiore durante le prossime settimane.