WhatsApp, la nuova interfaccia per la galleria rende tutto più veloce

Con l’aggiornamento di WhatsApp Beta per Android, gli utenti possono finalmente accedere ad un’interfaccia rinnovata per condividere foto e video.

In precedenza, WhatsApp aveva introdotto la possibilità di aprire direttamente la galleria multimediale dalla barra della chat, un’opzione che sostituisce il collegamento rapido alla fotocamera. Questo piccolo ma significativo cambiamento consente agli utenti di accedere rapidamente alle foto ed ai video già salvati, riducendo il numero dei passaggi necessari per condividere contenuti multimediali in chat.

Sarà ancora più semplice inviare foto e video su WhatsApp

Un ulteriore novità, scovata dal team di WABetaInfo su WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.24.9, è relativa al nuovo layout della galleria, che semplifica la selezione di più elementi in contemporanea. Gli utenti possono scegliere foto e video con pochi tocchi ed anche condividere album completi in modo immediato, senza necessariamente aprire l’editor di disegno.

Prima, la condivisione di più immagini o video su WhatsApp era piuttosto macchinosa: bisognava selezionare un elemento alla volta, modificarlo se necessario, e poi aggiungere ulteriori contenuti. Ora, l’operazione risulta decisamente più rapida. Tuttavia, chiunque volesse modificare i file prima dell’invio potrebbe ugualmente farlo toccando la relativa icona.

Inoltre, WhatsApp ha introdotto il supporto per le didascalie negli album, permettendo agli utenti di aggiungere una nota o una descrizione univoca per l’intero gruppo di immagini o video, anziché per i singoli elementi. Con questa modifica, anche solo due contenuti multimediali con una didascalia verranno raggruppati automaticamente come album in una singola bolla, conferendo alla chat un aspetto più ordinato ed organizzato.

Infine, un ulteriore miglioramento consente di visualizzare, direttamente dall’elenco delle chat, il numero di elementi presenti in un album condiviso, chiarendo immediatamente la presenza di più file multimediali. In passato, veniva mostrata una singola anteprima ma senza indicazioni circa il numero di foto e video contenuti. Nelle prossime settimane, WhatsApp estenderà queste funzioni a più utenti del circuito beta.