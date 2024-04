WhatsApp lavora per una condivisione file a dir poco ISTANTANEA

Gli sviluppatori di WhatsApp continuano ad adoperarsi per fornire a milioni di utenti nuove funzionalità in grado di accrescere l’efficacia del servizio e semplificare il più possibile lo svolgimento di determinate operazioni.

Molti di noi utilizzano WhatsApp anche per condividere file con i loro contatti e, tra non molto, il procedimento verrà reso ancora più veloce ed istantaneo specie con persone che si trovano nelle vicinanze.

Come condividere file con persone vicine su WhatsApp

Diamo uno sguardo agli screenshot che il team di WABetaInfo ha pubblicato dopo aver analizzato con attenzione WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.9.22:

WhatsApp sta quindi lavorando su una sezione dedicata alle autorizzazioni necessarie per condividere file con persone nelle vicinanze, in arrivo con un prossimo aggiornamento. Questa sezione sarà facilmente accessibile nelle impostazioni dell’app, semplificando il processo di trasferimento dei file su dispositivi vicini. In questa modalità, gli utenti potranno essere individuati solo aprendo la stessa schermata all’interno dell’app WhatsApp ed acconsentendo esplicitamente al rilevamento e alla connessione del proprio dispositivo.

In altre parole, il processo sarà completamente basato sull’opt-in per tutti i partecipanti, garantendo così pieno controllo sulla visibilità agli altri utenti nelle vicinanze e preservando la privacy e la sicurezza. È importante sottolineare che la condivisione dei file su WhatsApp rimarrà sempre crittografata end-to-end e che i numeri di telefono saranno nascosti durante il processo di rilevamento e trasferimento, così da garantire un ulteriore livello di riservatezza.

Per utilizzare questa funzione, WhatsApp richiederà l’accesso alle foto, ai contenuti multimediali e ai file archiviati sul dispositivo, rendendo possibile il trasferimento. Gli utenti dovranno concedere l’autorizzazione al servizio per rilevare e connettersi ad altri device sulla propria rete locale, poiché non verrà utilizzata la connessione dati, ed occorrerà conoscere le rispettive posizioni. WhatsApp offrirà ovviamente agli utenti la possibilità di revocare tali autorizzazioni in qualsiasi momento tramite le relative impostazioni.