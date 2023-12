WhatsApp: foto e video in HD anche negli aggiornamenti di stato

WhatsApp continua il suo processo evolutivo che, di volta in volta, porta con sé nuove funzionalità al servizio dei milioni di utenti che sfruttano questo servizio di messaggistica istantanea per chattare con parenti, amici e colleghi.

Grazie all’ultima versione di WhatsApp Beta per Android, la 2.23.26.3 già scaricabile dal Google Play Store, abbiamo scoperto che gli sviluppatori stanno lavorando per consentire la pubblicazione di foto e video in HD negli aggiornamenti di stato.

Alta qualità anche negli stati di WhatsApp

Diamo innanzitutto un’occhiata allo screenshot condiviso dal team di WABetaInfo, a cui non sfugge mai nulla circa le novità di prossimo arrivo su WhatsApp:

Come evidenziato in questa schermata, presto sarà possibile condividere su WhatsApp foto e video di qualità superiore attraverso gli aggiornamenti di stato. Per farlo occorrerà solamente cliccare sul pulsante “HD” presente in alto: nulla di più semplice ed intuitivo, un po’ come avviene per condividere immagini e filmati in chat.

Si tratta dell’ennesimo caso in cui lo staff di WhatsApp ha scelto di prendere in considerazione il feedback degli utenti. Infatti, durante gli scorsi mesi, sono stati in molti a richiedere un’opzione che consentisse di pubblicare foto e video in HD attraverso gli aggiornamenti di stato. Proprio come la condivisione dei media in chat, l’alta qualità non fa riferimento alla risoluzione originale dei file ma si tratta comunque di un netto miglioramento rispetto alla modalità standard.

Essendo in fase di sviluppo, il nuovo pulsante non è ancora disponibile per tutti sulla versione beta e non è scontato che possa essere poi integrato nel client ufficiale dopo il periodo di test. Continueremo però a tenervi informati su questa e su tutte le prossime funzionalità in arrivo su WhatsApp.