WhatsApp: fino a 3 messaggi in EVIDENZA nelle singole chat

Il team di WhatsApp è ben consapevole che spesso, proprio utilizzando questa chat di messaggistica istantanea, capiti di condividere informazioni da tenere sempre sott’occhio. Al tempo stesso, questo può avvenire anche in conversazioni differenti e si pone la necessità di renderle fin da subito accessibili fra l’intero elenco.

Attualmente è possibile fissare 3 chat nella parte alta della lista ma, grazie agli ultimi aggiornamenti beta, abbiamo scoperto che a breve si potranno “pinnare” fino a 5 conversazioni. Ma le novità non sono finite: all’interno delle singole chat di WhatsApp, gli utenti saranno presto in grado di mettere in evidenza 3 messaggi.

Impossibile trascurare messaggi importanti su WhatsApp

Lo staff di WABetaInfo non ha perso tempo e, in un recente post, ha pubblicato questo screenshot che fa riferimento a WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.6.15:

Come si può notare dall’immagine, il circuito beta di WhatsApp permette ora di “pinnare” un massimo di 3 messaggi all’interno delle chat. Subito dopo aver portato a termine l’azione, comparirà anche il relativo messaggio di conferma in basso. Anche in questo caso assistiamo ad un bel passo in avanti, considerando il fatto che sul client ufficiale esista la possibilità di mettere in evidenza un solo messaggio.

WhatsApp ha poi mantenuto lo stesso iter: pressione lunga per selezionare il messaggio, clic sui puntini in alto a destra e scelta della voce “Fissa” dal menu a tendina. Estremamente intuitiva risulta anche la modalità per mettere in evidenza un ulteriore messaggio dopo averne già bloccati altri: non sarà necessario deselezionare uno di questi, ma basterà solo fissarne il nuovo ed in automatico verrà rimosso il primo in ordine cronologico. Tuttavia, nulla esclude che si possa anche procedere manualmente per decidere quale non tenere più “pinnato”.

Il nuovo aggiornamento è ora in fase di rollout su WhatsApp Beta per Android, quindi potreste non essere in grado di farne uso fin da subito, e ci auguriamo che quanto prima venga reso disponibile anche sulla versione ufficiale.