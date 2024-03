WhatsApp: la novità che i "chiacchieroni" stavano attendendo

WhatsApp continua ad aggiornarsi per fare in modo che gli utenti ricevano la migliore esperienza d’uso possibile, integrando di volta in volta ulteriori possibilità che accontentino le esigenze di tutti.

Di recente, il team di WhatsApp sta anche lavorando ad una nuova funzione grazie a cui, nell’elenco delle chat, si potranno fissare in alto più di 3 conversazioni e tenere costantemente sott’occhio le più importanti.

Quante chat potranno essere “pinnate” su WhatsApp?

Osserviamo insieme lo screenshot condiviso in queste ore da WABetaInfo, relativo a WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.6.13 già disponibile sul Google Play Store:

Come si può notare da questa schermata, più di 3 chat potranno essere fissate in primo piano. Ad esempio, lo staff di WABetaInfo ha “pinnato” 5 chat in cima all’elenco, superando così il precedente limite. Pare tuttavia che, al momento, non si possa andare oltre le 5 conversazioni fissate ma, secondo i rumor, WhatsApp starebbe valutando l’ipotesi di eliminare anche quest’ultima soglia: si tratta però di mere speculazioni, non essendoci particolari indizi a riguardo.

Appare chiaro che una simile novità incontri l’apprezzamento di chiunque sia abituato ad intrattenere numerose conversazioni su WhatsApp. Mettere in evidenza un numero massimo di 3 conversazioni è apparso fin da subito piuttosto limitante, anche pensando ai gruppi. Innalzando il tetto a 5, risulta sicuramente più facile organizzare l’elenco ma, come detto, potrebbe non essere ancora sufficiente e non sono esclusi ulteriori cambiamenti da questo punto di vista.

Ricordiamo che la nuova funzione per bloccare in alto più di 3 chat è attualmente in fase di sviluppo e sarà disponibile in un futuro aggiornamento di WhatsApp: ovviamente, continueremo a tenervi informati.