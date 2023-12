WhatsApp: disponibili i messaggi vocali che SCOMPAIONO

Periodo decisamente intenso per WhatsApp che, grazie agli ultimi aggiornamenti, ha messo a disposizione una serie di strumenti che rendono la popolare applicazione ancora più versatile ed efficace.

Una delle funzionalità che gli utenti di WhatsApp apprezzano di più è senza dubbio quella che consente di inviare messaggi che, dopo una sola visualizzazione, spariscono dalla chat. Quanto appena detto risulta già possibile per foto e video sin dal 2021.

Adesso, per aggiungere un ulteriore livello di privacy, Meta ha comunicato la disponibilità della medesima opzione anche per i messaggi vocali che quindi, dopo un unico ascolto, si autodistruggono e non possono più essere recuperati.

Messaggi vocali effimeri per tutti su WhatsApp

Esattamente come per immagini e filmati che scompaiono, anche per i messaggi vocali effimeri bisognerà seguire la stessa procedura. Di conseguenza, per essere certi che l’altra persona ascolti una sola volta quello specifico audio, sarà fondamentale cliccare sul pulsante che raffigura l’ormai inconfondibile numero 1 cerchiato.

Come precisa il comunicato di Meta, anche i messaggi vocali effimeri saranno protetti da crittografia end-to-end e, all’interno della chat, verranno contrassegnati dalla tipica icona a cui abbiamo fatto riferimento un istante fa, così da mettere al corrente lo stesso destinatario in merito al tipo di file che si è appena ricevuto.

I messaggi vocali effimeri sono attualmente in fase di rilascio, ciò significa che potresti non essere fin da subito in grado di utilizzarli. Tuttavia, Meta sottolinea che questa nuova ed attesa funzionalità verrà messa al servizio di tutti gli utenti di WhatsApp entro i prossimi giorni.