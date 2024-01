WhatsApp: il colore verde del tema non ti piace? E allora cambialo!

WhatsApp ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento tramite il programma TestFlight: stiamo parlando della release beta per iOS in versione 24.1.10.70, che riserva non poche sorprese per gli utenti.

Nello specifico, il team di WABetaInfo ha scoperto che WhatsApp sta lavorando ad una nuova funzionalità relativa al tema grafico, per mezzo di cui sarà possibile scegliere quale colore applicare per non essere più vincolati al verde.

Come cambiare colore a WhatsApp

Per cominciare, diamo uno sguardo allo screenshot pubblicato dai sopracitati colleghi di WABetaInfo, così da avere le idee più chiare circa il lavoro compiuto da WhatsApp:

Come si nota, sarà possibile selezionare un nuovo colore da una gamma di cinque diverse colorazioni. Abilitando tale opzione, WhatsApp va incontro alle sempre maggiori richieste da parte del pubblico in merito ad una più concreta personalizzazione del servizio in base ai propri gusti: come si dice, anche l’occhio vuole la sua parte, a prescindere dall’efficienza o meno della chat.

Per cui, con una serie di cinque alternative disponibili (non si escludono nuovi arrivi), gli utenti saranno in grado di scegliere il colore che meglio ritengono possa rispecchiare il loro gusto. Oppure, molto più semplicemente, saranno liberi di dare una bella rinfrescata al look di WhatsApp ogni volta che vorranno, grazie ad un’interfaccia semplice ed allo stesso tempo intuitiva.

Modificare il colore del tema principale potrebbe risultare molto utile anche pensando a chiunque sia affetto da disabilità visive e che, di conseguenza, potrà “regolare” l’impatto grafico dell’applicazione per un maggiore confortevole. Al momento, la funzionalità è in fase di sviluppo ma WhatsApp dovrebbe renderla disponibile in tempi piuttosto rapidi: ovviamente, vi terremo aggiornati.