WhatsApp, dimenticate la dicitura "Sta scrivendo": c'è una novità

WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento che coinvolge gli indicatori di digitazione: per intenderci, quelli che ad esempio vengono mostrati quando il nostro interlocutore “Sta scrivendo“ un nuovo messaggio.

Finora, tali indicatori erano posizionati nella parte superiore dell’interfaccia, accanto al nome del gruppo o della persona con cui si stava chattando. Tuttavia, questa funzione sta subendo un cambiamento che la rende più simile a quanto offerto da altre app di messaggistica molto diffuse.

In arrivo i nuovi indicatori di WhatsApp

Già in passato, i nuovi indicatori in sostituzione delle classiche diciture sono stati segnalati da WABetaInfo, ed ora sempre più utenti possono visualizzarli sul circuito beta di WhatsApp, sia mentre l’altra persona sta scrivendo un nuovo messaggio e sia mentre sta registrando un vocale:

Negli ultimi giorni, infatti, numerosi utenti hanno iniziato a notare la presenza dei nuovi indicatori di WhatsApp sui loro dispositivi, principalmente su Android. Le segnalazioni arrivano soprattutto da coloro che utilizzano la versione beta dell’app, suggerendo che la distribuzione sia ancora in fase di test, sebbene si tratti di un passaggio importante verso un’implementazione più ampia.

In riferimento a WhatsApp per iOS, “gli avvistamenti” sono ancora piuttosto limitati: segno che il rollout per gli iPhone di Apple potrebbe essere leggermente più indietro rispetto al mondo Android.

Non è ancora chiaro quando WhatsApp renderà disponibili per tutti i nuovi indicatori nella versione stabile, ma questo aggiornamento rappresenta un bel passo in avanti per fornire al pubblico un design più moderno ed essenziale, al passo con i tempi e soprattutto allineato a quanto già visto su altre piattaforme di messaggistica istantanea.