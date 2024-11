WhatsApp cambia ancora: potrai reagire ai messaggi più velocemente

L’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android (versione 2.24.24.24) porta con sé una novità interessante per facilitare l’aggiunta delle reazioni ai messaggi: ora, infatti, è possibile accedere alle reaction con un semplice doppio tocco.

Questa nuova opzione, attualmente disponibile per un gruppo ristretto di beta tester, punta a migliorare l’esperienza d’uso quotidiana di WhatsApp, rendendo più immediata l’interazione durante le chat.

Novità per le reaction su WhatsApp Beta per Android

In passato, per reagire ad un messaggio di WhatsApp, era necessario tenere premuto in corrispondenza della bolla del testo: tale processo era sì efficace, ma comunque un filino più lento. La nuova gesture del doppio clic permette di ottenere lo stesso risultato in modo più rapido. Ciò non significa, però, che il metodo precedente sia stato eliminato: gli utenti possono scegliere liberamente quale approccio seguire, a seconda delle loro preferenze ed abitudini personali.

L’aggiunta del doppio tocco potrebbe sembrare un dettaglio trascurabile, ma in realtà si inserisce in un’ottica di miglioramento costante nella praticità d’uso di WhatsApp. Un gesto più intuitivo e veloce permette agli utenti di reagire ai messaggi senza interrompere “il ritmo” della conversazione, specie nelle situazioni più concitate. Simili miglioramenti dimostrano l’impegno di WhatsApp nel rendere il servizio sempre più user friendly.

Per ora, questa funzione è disponibile solo per un pubblico limitato di beta tester che ha già provveduto ad aggiornare WhatsApp tramite il Google Play Store, ma nei prossimi giorni verrà coinvolto un numero sempre maggiore di utenti che, fin da subito, potranno testare con mano la novità in chat.