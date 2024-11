iPhone 16: perché la versione base sta surclassando i modelli Pro?

I modelli base di iPhone 16, secondo l’ultimo report di Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), stanno dominando le vendite globali di Apple: ancora una volta, le versioni standard confermano di essere le più popolari tra i consumatori.

Per il terzo anno consecutivo, questa categoria detiene il più importante market share, con una quota del 42%. Tale risultato sottolinea come, nonostante Apple abbia investito molto nei modelli Pro e Pro Max per posizionarsi al meglio nel segmento premium, i dispositivi base rimangano la scelta preferita per la maggioranza del pubblico.

iPhone 16 supera tutti, in barba all’innovazione dei Pro

I dati forniti dal CIRP sottolineano che gli iPhone in versione standard detengono una quota di mercato che, in alcuni anni, ha toccato quota 46%. Un gradino sotto troviamo i modelli Pro Max, con il 26% delle vendite. Le unità “solo Pro” occupano il terzo posto, riconfermando una quota del 19% ed attirando in principal modo coloro che cercano le funzionalità più avanzate in uno smartphone più compatto rispetto al Pro Max.

Va poi analizzato il posizionamento degli iPhone Plus, che hanno sostituito le varianti Mini nella gamma di Apple. Una scelta di nicchia, considerando una quota di mercato pari ad appena il 13% nel 2024, di poco superiore rispetto al passato ma ben lontana dai numeri delle versioni standard: proprio per questo, dovrebbero in futuro essere sostituiti da un nuovo modello.

A tale riguardo, si vocifera che Apple potrebbe introdurre un iPhone Air nella gamma dei prossimi iPhone 17, combinando specifiche tecniche più modeste rispetto ai modelli Pro e puntando tutto su un design nettamente più sottile: forse, addirittura, potrebbe trattarsi dell’iPhone più sottile di sempre.