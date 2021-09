A maggio, WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità per archiviare le chat, che permette di mantenere delle conversazioni nell'archivio, anche se l'utente riceve una nuova notifica da quel particolare contatto o gruppo. Se fino a questo momento l'utile funzione era disponibile solo per gli utenti da mobile, adesso la feature arriva anche su WhatsApp Desktop.

WhatsApp Desktop archivia per sempre

La nuova funzionalità di archiviazione è stata implementata con la versione beta di WhatsApp Desktop 2.2135.1, al momento soloper alcuni utenti selezionati.

In buona sostanza, anche sul tuo PC potrai mantenere chat individuali o di gruppo archiviate per quanto tempo vorrai, senza che saltino in evidenza quando ricevi un nuovo messaggio da quelle chat – sia individuale o di gruppo -.

Ricordiamo che presto il servizio di messaggistica istantanea potrebbe inserire le reazioni ai messaggi, similmente alla funzionalità già disponibile su Facebook con le reaction ai commenti.

Inoltre, dopo aver lanciato a novembre 2020 una funzionalità che permette agli utenti di inviare messaggi che scompaiono dopo 7 giorni, WhatsApp sta progettando una feature che farà scomparire i messaggi dopo 90 giorni. Prossimamente – stando al rumor – potremmo avere opzione per far scomparire i messaggi da 90 giorni, 7 giorni, 24 ore. In ogni caso, disattivando completamente la funzione, gli utenti potranno inviare testi, foto, video, canzoni, documenti senza che questi contenuti vengano eliminati in seguito.

App