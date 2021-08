Secondo quanto si apprende online, sembra che WhatsApp stia testando i messaggi che scompaiono dopo 90 giorni dal primo invio.

WhatsApp: in test i messaggi che scompaiono dopo 90 giorni

Nel novembre 2020, WhatsApp ha lanciato una nuova funzionalità che consente agli utenti di inviare messaggi che scompaiono dopo 7 giorni. Ora, sembra che la società stia lavorando a un aggiornamento simile che farà scomparire i messaggi dopo 90 giorni.

In precedenza, la popolare applicazione di messaggistica aveva affermato di star studiando un modo per visualizzare una volta i messaggi che sarebbero scomparsi per sempre dopo essere stati visualizzati una volta. Allo stesso modo, la sua ultima build Beta introduce una funzione che permette ai messaggi di sparire dopo 90 giorni. Secondo quanto si legge, questa feature è inclusa nella versione build beta 2.21.17.16 disponibile per Android.

In altre parole, manca ancora un po' di tempo alla funzione prima che arrivi all'interno della versione ufficiale dell'app. Un nuovo rapporto di WaBetaInfo ha anche condiviso una schermata che mostrava un nuovo menù contestuale alla personalizzazione dei “Messaggi scomparsi”.

Questo menu offre opzioni che vanno da 90 giorni, 7 giorni, 24 ore. Si apprende che, semplicemente disattivando completamente la funzione, si possono inviare testi, foto, video, canzoni, documenti senza la paura che questi vengano eliminati in seguito.

Gli utenti avranno quindi una maggiore flessibilità e diverse opzioni tra cui scegliere.

Sfortunatamente, non è chiaro quando questa funzionalità sarà implementata nella build live di WhatsApp poiché è noto che la società testa le funzionalità molte settimane o addirittura per mesi che le rilasci in una iterazione ufficiale.

Tuttavia, sappiamo che arriverà in un aggiornamento futuro; non ci resta che attendere. Vi invitiamo a restare connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.

