WhatsApp potrebbe presto inserire le “reazioni” ai messaggi; in parole povere, la funzionalità è simile a quella vista su Facebook con le “reaction” ai commenti. Si potrà inserire la propria la emoji per esprimere felicità, contentezza, disappunto, indignazion.. (ah no, quella no!) e molto altro ancora. Di fatto… perché inviare risposte complete quando invece si può mettere un *pollice in su*?

WhatsApp: con le reazioni cambierà tutto, forse

L'unico modo per rispondere a un messaggio WhatsApp al momento è inviare un messaggio di follow-up. Certo, volendo si può inviare un messaggio audio o avviare una chiamata, ma a differenza di altre piattaforme di chat, non c'è modo di inserire una “reazionieai messaggi” rapida e semplice. Tuttavia, questo potrebbe presto cambiare.

Secondo il portale di WABetaInfo, WhatsApp starebbe lavorando per portare le reazioni ai messaggi sulla piattaforma. Sebbene l'opzione non sia ancora disponibile, sembra altamente probabile che funzioni proprio come la controparte presente su Facebook.

Gli utenti saranno in grado di inviare “reazioni”, presumibilmente sotto forma di emoji, ai messaggi. Ciò darebbe agli utenti un modo alternativo per esprimere i propri sentimenti nei confronti di una dichiarazione senza inviare una risposta di follow-up.

Come con la funzione “Visualizza una volta” recentemente implementata, coloro che eseguono versioni precedenti di WhatsApp non saranno in grado di ricevere reazioni. Piuttosto, riceveranno un messaggio che chiederà loro di aggiornare la versione dell'app.

In che contesto sono utili le “reazioni ai messaggi”?

Le reazioni ai messaggi sarebbero un'aggiunta di funzionalità relativamente minore, ma potrebbero essere utili in determinati scenari ben specifici. Quali?

Le chat di gruppo sono spesso inondate di risposte multiple da più utenti; ergo, l'invio di un messaggio di reazione potrebbe essere un'alternativa utile per ridurre il disordine. Allo stesso modo, avviene infatti su Skype.

Quando arriverà la funzionalità?

Non è chiaro come la compagnia implementerà le reazioni ai messaggi e se gli utenti potranno reagire praticamente con qualsiasi emoji; le specifiche di questa nuova feature non sono ancora note.

Voi utilizzerete le reazioni ai messaggi se WhatsApp? Che ne pensate?

App