WhatsApp: date un'occhiata a questi nuovissimi avatar ANIMATI

WhatsApp ha annunciato ulteriori miglioramenti per quanto riguarda gli avatar sulle versioni per iOS e Android. La prima novità riguarda la possibilità di creare un avatar scattando una foto, automatizzando il processo.

La seconda sorpresa consiste in una più numerosa raccolta di avatar disponibili, al servizio di tutti gli utenti che imposteranno la configurazione dell’avatar direttamente dalle impostazioni dell’app.

Infine, grazie all’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android, ossia il 2.23.15.6 sul Google Play Store, abbiamo scoperto che il servizio accoglierà presto nella sopracitata raccolta anche gli avatar animati.

Avatar animati in arrivo su WhatsApp

Non sorprende che a dare notizia di questo sia stato, come sempre, lo staff di WABetaInfo che, per l’occasione, ha anche condiviso la seguente GIF:

Come si può notare, WhatsApp ha lavorato per sviluppare una versione più ricca dei pacchetti avatar, introducendo gli avatar animati che renderanno ancora più vivaci le conversazioni fra utenti. Gli avatar animati daranno più dinamicità e personalità agli adesivi, permettendo un’esperienza comunicativa più espressiva e coinvolgente. Piccoli dettagli, per alcuni di minore importanza, che tuttavia contribuiscono in modo evidente al rinnovamento estetico dell’app.

L’aggiornamento che includerà gli avatar animati sarà rilasciato in futuro ma, al momento, non abbiamo informazioni dettagliate circa le tempistiche necessarie perché questo avvenga. Tuttavia, alcuni beta tester sono già in grado di utilizzarli e l’esperienza d’uso sembra decisamente stabile. Come da tradizione, vi terremo informati qualora ci fossero significative novità ed anche su tutte le prossime funzioni che WhatsApp metterà al servizio dei suoi milioni di utenti.