WhatsApp: audio migliorato e videochiamate desktop fino a 32 persone

Il nuovo aggiornamento di WhatsApp, presentato nella giornata di ieri, è molto interessante specie per chi sfrutta la funzione di videochiamata anche tramite l’app desktop.

Lo sviluppatore, con un post pubblicato sul blog ufficiale, spiega che nelle prossime settimane vedremo il debutto di diverse funzionalità interessanti che riguardano in generale proprio le chiamate.

Le novità sulle chiamate annunciate da WhatsApp

La prima è la possibilità di condividere lo schermo con audio, una funzione pensata per guardare video insieme ad un’altra persona esattamente come accade per altre piattaforme, ad esempio Google Meet.

Inoltre, le videochiamate da desktop saranno adesso in grado di includere fino a 32 partecipanti, raddoppiando di fatto il precedente limite. In più, si è lavorato sull’interfaccia con una feature che metterà in primo piano la persona che sta parlando nel corso della chiamata in modo automatica.

Altri miglioramenti meno evidenti, ma più tangibili, riguardano invece il lancio del codec audio MLow, che è stato pensato per migliorare la qualità e la stabilità delle chiamate con una migliore eliminazione dell’eco e del rumore, così da facilitare le conversazioni audio anche in ambienti rumorosi.

Sempre da mobile, le videochiamate possono contare adesso su una risoluzione video più elevata se si dispone ovviamente di una buona connessione. In generale, comunque, l’audio sarà più nitido, anche con una connessione di scarsa qualità.