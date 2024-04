WhatsApp come Instagram e Facebook: ecco il pulsante Mi Piace

La notizia del pulsante Mi Piace su WhatsApp non stupisce particolarmente: la celebre applicazione di messaggistica istantanea si evolve sotto l’ala protettiva di Meta, esattamente come avviene per Instagram e Facebook. Di conseguenza, è naturale che con il tempo subentrino molte similitudini tra le diverse piattaforme.

L’arrivo del pulsante Mi Piace è stato finora ben celato alla maggior parte dei utenti, ma non è passato inosservato agli occhi del sito TheSpAndroid che ha preso in esame WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.8.6.

Come funzionerà il pulsante Mi Piace su WhatsApp

Per cominciare, osserviamo uno degli screenshot condivisi dal blog appena citato, così da avere una panoramica più chiara:

Salta subito all’occhio la presenza del tasto circolare con il cuore verde posizionato a destra della barra di risposta, che compare durante la visione degli aggiornamenti di stato su WhatsApp: le somiglianze con i Like di Instagram e Facebook si sprecano. In verità, l’applicazione permette anche adesso di interagire con un aggiornamento di stato cliccando sulla sezione “Rispondi” e scegliendo poi un’emoji tra quelle che vengono mostrate in primo piano.

Tale procedimento andrebbe così incontro ad una bella snellita. Infatti, proprio come avviene sugli altri due social network chiamati in causa, il pulsante Mi Piace di WhatsApp invierebbe subito l’iconico cuoricino. Non si esclude però che l’utente possa autonomamente decidere di mantenere quell’emoji predefinita oppure di impostarne un’altra, come ad esempio il pollice in su.

Al momento, del tasto Mi Piace su WhatsApp è possibile avere solo un’anteprima dal punto di vista grafico. Lo stesso AssembleDebug, che si è occupato di redigere il post su TheSpAndroid, ne ha sottolineato il mancato funzionamento dopo ogni tentativo di clic. Aspettiamo i prossimi aggiornamenti per saperne di più in merito alle tempistiche di rilascio, sia sul circuito beta e sia sulla versione ufficiale di WhatsApp.