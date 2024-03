WhatsApp, nuova interfaccia grafica per le chiamate: cosa cambia?

WhatsApp, grazie agli ultimi aggiornamenti, sta migliorando diversi aspetti del servizio allo scopo di fornire un’esperienza di utilizzo ancora più chiara ed immediata, come dimostrato dalla nuova scorciatoia per l’intelligenza artificiale.

Con WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.7.19, già accessibile sul Google Play Store, alcuni utenti hanno già la possibilità di testare con mano una nuova interfaccia grafica per le chiamate.

Migliorano le chiamate su WhatsApp per Android

Per avere un’idea più chiara circa i cambiamenti a cui assisteremo fra un po’, diamo intanto uno sguardo allo screenshot condiviso sul blog di WABetaInfo, relativo proprio alla suddetta release di WhatsApp Beta per Android:

WhatsApp sta sostituendo la scorciatoia “Indietro” con il nuovo pulsante “Riduci a icona” per facilitare la navigazione durante le chiamate e migliorare l’utilizzo di tale funzione, come mostrato nell’immagine.

Entrambi i pulsanti hanno lo stesso scopo: uscire dalla schermata di chiamata. Tuttavia, il pulsante “Riduci a icona” è di più facile intuizione e spazza via un dubbio comune fra gli utenti, ossia che toccare il pulsante “Indietro” potesse significare chiudere la chiamata. Per cui, con l’aggiunta del pulsante “Riduci a icona”, WhatsApp fa maggiore chiarezza e fornisce un modo semplice e rapido per uscire dalla schermata della chiamata senza però interromperla.

Come detto, alcuni beta tester possono già utilizzare l’interfaccia ottimizzata per la schermata delle chiamate, dopo aver installato l’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android dal Google Play Store e, nelle prossime settimane, la novità verrà estesa ad un pubblico più ampio in attesa dell’arrivo sulla versione ufficiale.