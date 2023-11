WhatsApp ci ripensa: foto e video EFFIMERI anche su Desktop

WhatsApp ha (re)introdotto la possibilità di inviare foto e video visualizzabili una sola volta direttamente dalle applicazioni desktop, reintegrando così una funzionalità che era stata rimossa precisamente un anno fa.

Quest’aggiunta è stata resa disponibile nelle scorse settimane per alcuni utenti che hanno installato gli ultimi aggiornamenti delle loro applicazioni desktop o che stanno utilizzando la versione più recente di WhatsApp Web.

Tornano foto e video effimeri su WhatsApp Desktop

La notizia è stata accolta molto positivamente e lo screenshot condiviso dallo staff di WABetaInfo, che ora vi mostreremo, non lascia alcun dubbio a riguardo:

In base a quanto evidenziato dalla schermata, torna a fare la sua comparsa il pulsante che raffigura il numero 1 cerchiato, nello specifico su WhatsApp per Windows, che in questo caso permette di inviare l’immagine editata in modo che possa essere vista una sola volta dal destinatario. È fondamentale notare che questa novità non si limita solo alla versione per Windows ma, nelle scorse settimane, WhatsApp ha esteso il supporto per l’invio di messaggi effimeri anche alla versione per macOS e sui dispositivi collegati, come ad esempio iPad. Ricordiamo che tale funzionalità è stata implementata anche su WhatsApp Web.

Il ripristino di tale feature è di notevole importanza: si evita così la memorizzazione permanente di quei contenuti, a maggiore tutela della privacy soprattutto per quanto concerne il materiale sensibile. Le lamentele “post rimozione” hanno dunque sortito il loro effetto, portando il team di WhatsApp a tornare sui suoi passi. La capacità di inviare immagini e video visualizzabili una sola volta tramite le app desktop è ora accessibile ad una selezione di utenti che hanno effettuato l’installazione delle ultime release di WhatsApp per Windows, macOS e Web, ma a breve verrà estesa anche alla restante fetta di pubblico che, quotidianamente, sfrutta il servizio per comunicare con parenti, amici e colleghi.