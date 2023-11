WhatsApp: nuovo pulsante per chat basate su intelligenza artificiale

WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento attraverso il programma Google Play Beta, nello specifico il 2.23.24.26. Assistiamo all’introduzione di una scorciatoia nella scheda Chat, che consente agli utenti beta di avviare rapidamente le conversazioni basate sull’intelligenza artificiale.

Questa funzionalità è la diretta conseguenza degli sforzi di WhatsApp che puntano ad ampliare l’accesso alle chat AI, inizialmente annunciate da Mark Zuckerberg nel mese di settembre. Inutile sottolineare come la curiosità degli utenti sia già altissima.

Le chat AI sbarcano su WhatsApp

Innanzitutto, diamo un’occhiata a questo screenshot condiviso dallo staff di WABetaInfo, così da avere ben chiara la situazione:

Nel dettaglio, l’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp presenta un nuovo pulsante sopra l’icona nella scheda Chat, progettato per avviare facilmente le chat basate sull’intelligenza artificiale. Questa scorciatoia offre agli utenti un modo più veloce ed intuitivo per accedere a tali conversazioni senza dover navigare nell’elenco dei contatti. È importante notare che solo un gruppo selezionato di tester ha accesso alle chat AI e la data precisa per un rilascio più ampio rimane ad ora sconosciuta.

Meta ha annunciato che saranno disponibili per gli utenti quasi 30 personalità AI, ognuna con un proprio stile e con un differente modo di rispondere. La fonte di ispirazione per molte di esse risiede in celebrità di spicco, come ad esempio Paris Hilton nei panni di un’investigatrice. Ovviamente, ci sarà modo di comprendere il tutto in maniera più efficace una volta che si potrà concretamente testare con mano le potenzialità di questi chatboat.

L’introduzione della relativa scorciatoia non solo semplifica il processo di avvio delle conversazioni basate sull’intelligenza artificiale ma serve anche ad informare gli utenti circa la presenza di questa particolare feature, integrandola nella routine di utilizzo dell’app di messaggistica. Il nuovo pulsante per le chat AI verrà reso gradualmente disponibile nelle prossime settimane, partendo dagli attuali beta tester per poi coinvolgere anche il client ufficiale di WhatsApp.