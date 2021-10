Whatsapp Beta per Android: gli utenti potranno valutare i messaggi ricevuti

Interessanti novità fanno il loro esordio a bordo dell'ultima versione di WhatsApp Beta, il cui rilascio è appena cominciato: nello specifico, gli utilizzatori della celebre applicazione di chat avranno la possibilità di dare una personale valutazione ai messaggi provenienti dagli account business.

WhatsApp Beta per Android: quali cambiamenti ci sono?

A fornire maggiori informazioni in tal senso ci ha pensato, come sempre, lo staff di Wabetainfo. Condividiamo innanzitutto uno screenshot che, in maniera più chiara, ci aiuti a comprendere meglio come il tutto sia organizzato nell'interfaccia di WhatsApp Beta per Android in versione 2.21.22.7:

Come precisato all'inizio, questa funzione sarà valida solo nel caso in cui si dovessero ricevere messaggi da un account aziendale. Il team di WhatsApp non potrà vedere né il contenuto né chi sia l'utente ad aver effettuato la valutazione: il feedback rimarrà anonimo.

Ma allora, quale sarebbe la principale utilità di questa nuova feature? Molto semplicemente, le valutazioni ricevute aiuteranno le aziende a migliorare la qualità e lo stile dei messaggi inviati ai potenziali clienti, ad esempio per comprendere il gradimento verso una determinata campagna pubblicitaria o modificare lo stile comunicativo qualora i messaggi risultassero martellanti ed aggressivi.

Ovviamente, anche i proprietari degli account business di WhatsApp non avranno modo di ricevere informazioni su chi abbia proceduto con la valutazione.