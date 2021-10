WhatsApp: disponibile un nuovo pulsante per le videochiamate di gruppo

WhatsApp continua il suo processo evolutivo e, dopo aver introdotto nuovi ed interessanti cambiamenti per i backup (che ora godono di crittografia end-to-end) e per i messaggi vocali (in arrivo a breve), ha deciso di rendere ancora più intuitive ed immediate le chiamate e le videochiamate di gruppo.

L'ultima novità di WhatsApp per chiamate e videochiamate di gruppo

Il nuovo aggiornamento è in fase di rilascio e nei prossimi giorni sarà disponibile sui client ufficiali per Android e iOS. Gli utenti di WhatsApp avranno la possibilità di unirsi a chiamate e videochiamate di gruppo già in corso, quindi senza che si renda necessaria la presenza di tutti fin dai primi momenti.

Sostanzialmente, dopo aver effettuato l'accesso alla chat in questione, il pulsante “Join” (“Partecipa”) collocato nella zona in alto a destra dell'interfaccia metterà il “ritardatario” al corrente della chiamata o videochiamata in atto.

Non occorrerà quindi avvisare tutti i partecipanti al fine di interrompere la comunicazione e riprendere tutto da capo: sarà sufficiente cliccare in corrispondenza del suddetto pulsante per unirsi agli altri. Una piccola integrazione che, tuttavia, contribuisce a rendere ancora più efficace ed appagante l'utilizzo di un'applicazione di messaggistica istantanea come WhatsApp.