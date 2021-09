WhatsApp a lavoro su un nuovo sistema di segnalazione dei messaggi

Lo staff di WhatsApp, nelle ultime settimane, sarebbe molto impegnato nel tentativo di sviluppare un pratico strumento che in tempi brevi dovrebbe essere messo a disposizione degli utenti. Questi ultimi saranno in grado di segnalare anche un singolo messaggio ricevuto da contatti privati, aziende o gruppi qualora venisse ritenuto offensivo. Un sistema di segnalazione che andrebbe ad affiancarsi a quello già disponibile con la celebre applicazione.

WhatsApp: nuovi aggiornamenti all'insegna della sicurezza

Secondo le informazioni condivise da WABetaInfo, l'ultima versione beta di WhatsApp per Android offrirà la possibilità di segnalare singoli messaggi allo staff. Ma cosa cambierà nello specifico rispetto al passato?

L'attuale sistema di segnalazione dei contatti invia il contenuto incriminato ed i quattro precedenti a WhatsApp. I messaggi aggiuntivi risultano utili per fornire all'azienda maggiori informazioni per decidere se inibire o meno le possibilità d'azione per un determinato contatto.

La nuova funzionalità permetterà invece di focalizzarsi su un singolo messaggio. Tale discorso sarà valido per chat individuali, aziendali o conversazioni all'interno di un gruppo.

Utilizzando WhatsApp Beta in versione 2.21.20.1 sarà visualizzato un nuovo menù a discesa dopo aver selezionato il messaggio in questione. Le opzioni disponibili nella relativa finestra di dialogo permetteranno anche di bloccare l'attività molesta o il contatto in sé.

Una simile implementazione risulterebbe molto utile in termini di privacy e rappresenterebbe una risposta decisa da parte di una realtà come WhatsApp che, soprattutto da un po' di anni a questa parte, è stata spesso nell'occhio del ciclone proprio riguardo ad aspetti così delicati.