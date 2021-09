WhatsApp, che ha appena aggiunto il supporto per la crittografia end-to-end per i backup delle chat, sembra stia ora valutando di inserire la funzione per la trascrizione dei messaggi vocali.

WhatsApp: rumor su nuova funzione

La feature, quando disponibile, sarà offerta come opzione: in sintesi, gli utenti potranno concedere a WhatsApp l'accesso al sistema di riconoscimento vocale del proprio dispositivo, se desiderano trascrivere un messaggio vocale. Questa autorizzazione sarà abbastanza simile alle consenso per l'uso di fotocamera e microfono, che gli utenti già concedono al servizio.

Inoltre, le suddette trascrizioni vocali non saranno direttamente collegate all'identità dell'utente, ma saranno associati ad un identificatore anonimo e casuale (che è una buona notizia per gli utenti che apprezzano la loro privacy).

Il sistema è molto simile al modo in cui alcuni dati, come quelli che coinvolgono le interazioni con gli assistenti intelligenti (Amazon Alexa, Siri e Google Assistant) vengono utilizzati da queste aziende per migliorare i loro assistenti basati sull'intelligenza artificiale.

Dato che la funzione deve ancora essere annunciata (è attualmente in fase di test), non possiamo essere sicuri che WhatsApp la renderà disponibile per tutti gli utenti.

Nell'attesa, ricordiamo che presto la piattaforma di proprietà di Facebook includerà una funzionalità che offrirà la possibilità di gestire le informazioni dell'account: l'utente, in buona sostanza, potrà decidere a chi mostrare la propria immagine del profilo o l'ultima volta in cui ha effettuato l'accesso.

App