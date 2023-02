VPN per principianti: la migliore soluzione per chi non è esperto di tecnologia

Le VPN offrono un tipo di servizio utile a pressoché qualunque tipo di utente ma, in questo contesto, non tutti hanno le conoscenze informatiche per un utilizzo consapevole.

Alcuni provider di tale settore infatti, propongono delle app dall’interfaccia poco intuitiva, il che si traduce con un utilizzo complicato per persone anziane o che non conoscono adeguatamente il sistema operativo dello smartphone/computer in questione.

Le VPN per principianti, in questo senso, offrono una serie di facilitazioni per chi non ha mai avuto a che fare con una Virtual Private Network. Ciò si traduce non solo con un’interfaccia amichevole, ma anche con funzioni facili da attivare e dall’utilità concreta.

Non solo: queste soluzioni permettono anche di integrare funzioni aggiuntive, capaci di rendere ancora più efficace lo strumento sia lato privacy che in ottica sicurezza digitale.

VPN per principianti e non: una soluzione adatta a tutti

La piattaforma proposta da AtlasVPN, in tal senso, si rivela preziosa per qualunque tipo di utente. L’interfaccia user friendly infatti, è facile da padroneggiare anche da parte di chi non ha mai avuto a che fare con un’app di questo tipo.

Tra i vari vantaggi legati a questa VPN vi è, per esempio, il fatto che con un singolo account è possibile proteggere un numero illimitato di dispositivi. Questa, tra le altre cose, è compatibili con sistemi come:

Windows

macOS

Android

iOS

Linux

e anche con altri dispositivi come Android TV e Amazon Fire TV.

A livello di infrastrutture poi, AtlasVPN non è seconda a nessuno: si parla di 750 server sparsi in tutto il mondo, con la possibilità di ottenere un IP da qualunque paese con un semplice tap sul display del telefonino.

Non solo: grazie all’attuale promozione, è possibile ottenere tutta la protezione di AtlasVPN con l’81% di sconto sul piano biennale.

Ciò si traduce in appena 2,05 dollari al mese per una delle VPN più interessanti tra le tante disponibili sul mercato.

