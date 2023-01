Perché dovresti utilizzare una VPN su Android TV?

Quando si sceglie un provider VPN rispetto a un altro, le piattaforme su cui il servizio funziona sono di vitale importanza.

Nella maggior parte dei casi, le principali piattaforme, offrono una copertura standard: si parla di Windows, Mac, iOS e Android con qualche soluzione che include anche Linux. Va però considerata anche l’adozione di una VPN su Android TV.

Perché è così importante una Virtual Private Network in questo contesto? Nonostante, almeno al momento, Android TV non sia un ambiente soggetto a malware, non mancano gli spunti per l’adozione di strumenti di protezione per quanto riguarda anonimato e privacy.

Per molte persone infatti, evitare gli sguardi indiscreti di hacker, agenzie pubblicitarie ed entità governative più o meno lecite è una necessità concreta. In questo senso, le VPN offrono un’adeguata copertura.

Quale piattaforme è consigliabile per chi vuole estendere la protezione anche alla propria Android TV?

VPN su Android TV? Un ottimo modo per evitare i “curiosi” del Web

In questo contesto, PureVPN si propone come una delle migliori soluzioni sul mercato.

Questo servizio infatti offre una piena protezione della privacy, mantenendo anonimi i dati dei propri clienti e proteggendo le loro attività attraverso un apposito tunnel crittografato.

Di fatto adottando questa VPN su Android TV, è possibile impedire a chiunque di sapere quali attività l’utente svolge attraverso tale apparecchio.

Quando ci si riferisce a PureVPN poi, va detto come si parli di una delle aziende più importanti del settore. A tal proposito, basti pensare ai ben 6.500 server ad alte prestazione distribuiti in 78 paesi sparsi per il mondo.

Proprio grazie a questa infrastruttura e alla qualità dei server, è possibile seguire eventi streaming in tempo reale con prestazioni ottimizzate, che non appesantiscono la banda della linea preesistente.

Quanto costa PureVPN? Grazie all’attuale promozione, è possibile aggiudicarsi l’abbonamento biennale con lo sconto dell’82%: un’occasione imperdibile per chiunque voglia proteggere la propria Android TV.

