VPN compatibile e leggera? NordVPN è la soluzione giusta

Vorresti proteggere la tua privacy online con una VPN, ma hai paura che l’applicazione possa rallentare le prestazioni dei tuoi dispositivi? Se questa è la tua preoccupazione principale puoi essere felice perché la soluzione esiste e si chiama NordVPN. La sua app è leggera e in grado addirittura di ottimizzare connessione dati e device. Installala con uno sconto del 63%.

Questo provider ha realizzato una suite davvero efficiente che non interferirà assolutamente sulle funzionalità dei tuoi dispositivi. Inoltre, il vantaggio è che puoi attivarla su qualsiasi modello essendo compatibile a tutti i sistemi operativi, anche smart TV. Una caratteristica non indifferente che ti permetterà di risparmiare affidandoti a un solo provider e quindi abbonamento.

Ma cosa rende così speciale questa VPN? Innanzitutto i suoi server. Ce ne sono più di 5600 e tutti di proprietà NordVPN. Questo ti assicura un’estrema efficienza e tanta sicurezza. Distribuiti in 60 Paesi di tutto il mondo forniscono una larghezza di banda illimitata, sempre e ovunque. Così avrai connessione dati veloce, stabile e uno streaming senza buffering.

VPN leggera e universale? Ecco NordVPN

L’ applicazione di NordVPN è veramente efficace e le sue funzionalità non pesano sulle prestazioni del dispositivo su cui è installata. La VPN agisce in modo indipendente lavorando direttamente con i suoi server per fornire un tunnel crittografato così che la navigazione diventi completamente anonima e protetta da occhi indiscreti o minacce online.

Inoltre, grazie a Threat Protection, avrai anche in funzione un potente anti-malware in grado di fermare qualsiasi attacco hacker e malware contro di te. La scansione automatica di file, app e contenuti in download verifica la bontà di ciò che si sta scaricando, avvisandoti prontamente nel caso si nasconda una possibile minaccia.

Threat Protection è anche un efficiente anti-tracker che blocca qualsiasi attività di tracking a tuo danno. Niente e nessuno potrà più registrare i tuoi dati e le tue preferenze per scopi legittimi o illegittimi. Infine, c’è pure un ad-blocker che nasconde pubblicità, banner e pop up di siti web e applicazioni. Scegli questa VPN, completa e leggera.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.