Voli (quasi) GRATIS: ecco il trucco da non perdere

Quante volte ti sei affidato a un motore di ricerca dedicato per l’acquisto di biglietti aerei sicuro di risparmiare rimanendo deluso perché qualche tuo amico ha speso meno di te? Tranquillo, grazie a questo articolo ti daremo tutte le nozioni necessarie per ottenere voli quasi gratis di qualsiasi compagnia aerea. Prima però scarica e installa NordVPN.

Infatti, è proprio questo il trucco formidabile che non puoi perdere. Attivare questa VPN sul tuo dispositivo ti permetterà di viaggiare quasi a costo zero verso molte destinazioni in tutto il mondo, ovviamente in proporzione all’entità del viaggio. Questo perché i suoi server ti permettono di cambiare posizione virtuale e ti assegnano un Indirizzo IP differente da quello reale.

Cosa significa questo? In pratica, tutte le compagnie aeree si servono del metodo anche detto “dynamic pricing”. Vuol dire che, in base al luogo in cui vivi e quindi dal quale ti colleghi al loro sito, hai prezzi differenti. Per gli utenti italiani, ad esempio, c’è un listino prezzi specifico che è differente da quello dedicato agli utenti di un’altra nazione. Ecco perché ti serve NordVPN per ottenere voli quasi gratis.

Prova tu stesso per 30 giorni e se non sei soddisfatto richiedi il rimborso immediato dell’intero importo speso per attivare l’abbonamento. Oggi è anche in offerta al 63% di sconto con 3 mesi extra in regalo. Cosa stai aspettando? Scegli di risparmiare oggi stesso e prenota ora il tuo volo per le vacanze estive quasi a costo zero.

Voli (quasi) gratis: come impostare una VPN in modalità risparmio totale

Tutti possono acquistare voli quasi gratis utilizzando una VPN. Installa NordVPN e dai un’occhiata a come impostarla per ottenere la modalità risparmio totale sull’acquisto dei tuoi biglietti aerei. Ti ricordiamo che questa modalità funziona anche quando devi prenotare un’auto a noleggio, abbattendo i costi elevati dedicati alla tua posizione reale.

Apri NordVPN e, prima di attivare il collegamento alla rete privata virtuale, seleziona un server specifico all’interno della sezione dedicata ai server. Questo è fondamentale per ottenere la posizione virtuale corretta selezionando un’area geografica dove il costo della vita è molto basso e quindi il potere di acquisto di chi vi abita è ridotto.

I Paesi consigliati, che vanno per la maggiore perché scelti regolarmente da chi vuole risparmiare, sono: Albania, Bulgaria, Ecuador, India, Macedonia, Polonia e Venezuela. Vogliamo specificare che sono stati elencati in ordine alfabetico. Scegli un server NordVPN posizionato in uno di questi Paesi e prova poi ad acquistare i tuoi voli quasi gratis.

