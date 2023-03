NordVPN: acquista online a PREZZI BASSI, sempre

Tra i tanti vantaggi che una VPN offre c’è anche il risparmio. Oggigiorno sono tanti gli acquisti che effettuiamo online, soprattutto quando si tratta di voli aerei. Grazie a NordVPN puoi ottenere prezzi bassi sempre e ovunque. Come? Intanto non perderti questa promozione: attivala subito al 63% di sconto e ottieni in regalo da 3 fino a 1 anno di utilizzo in più gratis.

Poi installala sui tuoi dispositivi. Una volta installata attivala. Fondamentalmente il primo obiettivo di una VPN è quello di fornire sicurezza e privacy all’utente. Incanalando la navigazione in un tunnel crittografato rende tutto anonimo così che niente e nessuno è in grado di risalire a dati e informazioni personali.

Un’altra funzionalità interessante è la possibilità di cambiare posizione virtuale. Non solo è utile per evitare di fornire a estranei la propria posizione reale, ma permette anche di rendere la propria navigazione senza limiti né censure. Infatti, si avrà accesso a tutti i contenuti del web senza georestrizioni.

Cambiare posizione virtuale ti permette anche di evitare la discriminazione dei prezzi. Infatti, eCommerce, compagnie aeree, assicurazioni e tanto altro gestiscono i listini in base all’area geografica di chi si collega al loro portale. Ecco perché tu acquisterai a un prezzo più alto il biglietto aereo rispetto a un utente che vive in una zona dove il costo della vita è più basso.

NordVPN: come acquistare online ottenendo prezzi più convenienti

Prendendo dimestichezza con NordVPN potrai cambiare la tua posizione virtuale ogni volta che vuoi, ma lo saprai solo tu. Infatti, qualsiasi servizio online penserà che ti trovi fisicamente in quella regione. Pensa, con questa VPN avrai a disposizione oltre 5.400 server posizionati in tutto il mondo.

Prima di accedere a un eCommerce o a un sito per acquistare biglietti aerei seleziona un server posizionato in un Paese dove il costo della vita è inferiore e gli stipendi di media sono più bassi. Vedrai che, come per magia, lo stesso volo o prodotto ti costerà meno. Solitamente i Paesi con un minor potere di acquisto sono:

Albania

Bulgaria

Equador

India

Macedonia

Polonia

Venezuela

Questi elencati qui sopra sono solo alcuni. Puoi tu stesso verificare così da trovare il Paese giusto per quel determinato acquisto. Insomma, approfitta subito delle opportunità che NordVPN ti offre. Acquistala ora al 63% di sconto e vinci da 3 mesi fino a 1 anno gratis di VPN extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.