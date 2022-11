Volantino Unieuro: sconto di 350€ per il Samsung Series 8 TV Crystal 50"

Afferra subito una delle migliori offerte che trovi sul volantino di Unieuro in occasione del Black Friday. Si tratta di una novità assoluta del 2022 per le Smart TV. Acquista la Samsung Series 8 TV Crystal UHD 50″ a soli 499 euro, invece di 849,90 euro. Con questo ordine risparmi la bellezza di 350 euro.

Tra l’altro, selezionando PayPal o Klarna puoi anche decidere di pagare questo televisore in comode rate a tasso zero da soli 166,33 euro al mese. La consegna a domicilio è gratuita. Sfrutta al volo questa incredibile occasione prima che finisca e gli ultimi pezzi si esauriscano in un attimo.

Grazie allo schermo da 50 pollici ti sembrerà di essere al cinema mentre sei sdraiato comodamente sul tuo divano o nel letto. Ogni singolo fotogramma è ricco di dettagli e i colori sono sempre vivi e accesi. Gli altoparlanti integrati restituiscono un suono dinamico e con la Gaming Mode potrai goderti i tuoi videogiochi al massimo della risoluzione.

Unieuro Black Friday: la perla nascosta è la Samsung Series 8 TV Crystal 50″

Super bomba sul nuovo volantino di Unieuro che ha prorogato ancora per un po’ di giorni le offerte dedicate al Black Friday. Lasciati tentare da questa potente e meravigliosa smart TV. Metti nel carrello la Samsung Series 8 TV Crystal 50″ a soli 499 euro, invece di 849,90 euro.

Sarai letteralmente travolto dalla tecnologia Dynamic Crystal Colour che ti offre fino a un miliardo di sfumature di colori vivi e saturi per immagini estremamente realistiche e ricche di dettagli. Ancora più sottile, il nuovo design Slim Fit rende questo televisore raffinato ed elegante.

Il processore Crystal 4K migliora notevolmente la risoluzione sullo schermo e ti permette di ammirare ciò che ami fino quasi a toccarlo. Tutto è veloce ed estremamente fluido. E grazie alla sua anima smart avrai i tuoi contenuti preferiti disponibili in un unico posto, tutti da esplorare.

Ringrazia Unieuro che con il suo nuovo volantino dedicato al Black Friday ha confezionato un’offerta decisamente interessante e conveniente. Acquista la Samsung Series 8 TV Crystal 50″ a soli 499 euro, invece di 849,90 euro. Risparmiando 350 euro ti porti a casa un televisore da 50 pollici e lo paghi in 3 rate a tasso zero con Klarna o PayPal.

