Smart TV Samsung da 50 pollici in offerta a 365€ su Amazon: è un VERO AFFARE

Acquistare una nuova Smart TV diventa più facile: con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare una Smart TV Samsung con pannello 4K da 50 pollici beneficiando di uno sconto del 39%. Grazie all’offerta in corso, quindi, la TV è ora disponibile al prezzo scontato di 365 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, senza interessi, con carta di debito. Per sfruttare subito lo sconto basta premere sul box qui di sotto. La consegna è sempre gratuita.

Smart TV Samsung: un’offerta da non perdere su Amazon

La Smart TV Samsung in offerta è la Crystal UHD UE50CU7170UXZT, appartenente alla serie CU7000. Si tratta di un modello con pannello 4K da 50 pollici, ottimo per tutti i contesti di utilizzo.e dotato della piattaforma smart tipica di tutti i modelli della gamma Samsung. Si tratta, quindi, di un modello dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, ideale per chi è alla ricerca di una nuova Smart TV di grandi dimensioni ma con un prezzo contenuto.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Smart TV Samsung descritta in precedenza al prezzo scontato di 365 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Il modello è venduto direttamente da Amazon ed è disponibile con consegna gratuita. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.