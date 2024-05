Smart TV 40" a 189€: digitale terrestre e streaming a prezzo SBRICIOLATO

Adeguati al nuovo digitale terrestre, approfittandone per prendere una nuova smart TV da ben 40″ a prezzo incredibilmente piccolo. Infatti, puoi portarlo a casa a 189,99€ appena in questo momento. Tutto merito di una straordinaria promozione eBay a tempo limitato. La disponibilità residua è scarsa, quindi fai in fretta: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – inserisci il codice ” PSPRMAY24 “. La ricevi in modo super veloce e senza costi aggiuntivi, in pochissimo tempo.

Elegante esteticamente, potrai sistemarla in salotto e goderti un ampio display FHD, perfetto per guardare i tuoi programmi preferiti sulle reti nazionali. Non solo questo però! Infatti, grazie al suo cuore intelligente, potrai accedere ai servizi in streaming che ti piacciono di più (e ai quali sei iscritto). Per esempio, potrai guardare i contenuti di Netflix, Prime Video, YouTube e altre piattaforme.

Insomma, con un investimento piccolissimo, puoi portare a casa questa bellissima smart TV da ben 40″ – assolutamente compatibile con il nuovo digitale terrestre – a 189,99€ soltanto. Per approfittare di questa opportunità presente su eBay, basta mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – inserire il codice sconto ” PSPRMAY24 “. Le spedizioni, veloci, non prevedono alcun costo aggiuntivo. Sii rapido però: sono rimasti a disposizione solo pochi pezzi ancora.