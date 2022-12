Volantino Unieuro: acquista un prodotto Google e ottieni DAZN gratis

Grazie all’iniziativa combinata tra Google e DAZN con il nuovo volantino Unieuro non solo risparmi, ma ricevi anche un fantastico regalo. Infatti, acquistando un prodotto Google dedicato allo streaming o alla casa ottieni subito in omaggio un mese di DAZN gratis.

Trasforma la tua casa in un vero e proprio stadio acquistando Google Chromecast a soli 21,84 euro, invece di 39,99 euro. Questo prezzo lo ottieni perché Unieuro ti sta regalando un ulteriore extra sconto del 5% direttamente in carrello.

Una volta effettuato l’acquisto riceverai il codice DAZN per ottenere la promozione promessa. Finalizzando l’ordine online ti arriverà questo codice promozionale tramite email. Comodo vero? Potrai prenotare un ritiro gratuito direttamente in negozio, quello più vicino a te, oppure facendotelo consegnare a casa con un piccolo contributo di 4,99 euro.

Unieuro e Google ti regalano DAZN gratis

Nella promozione di Unieuro è incluso anche il fantastico Google Nest Hub 2. Questo assistente per la tua smart home è davvero comodissimo. Acquistalo a soli 47,99 euro, invece di 99,99 euro. Non solo risparmi il 52%, ma ricevi anche 1 mese di DAZN gratis. Puoi anche pagarlo in 3 rate a tasso zero con Klarna o PayPal.

Anche il Google Chromecast con Google TV 4K è compatibile a questa incredibile iniziativa. Mettilo nel carrello a soli 59,99 euro, invece di 69,99 euro. Una volta completato e confermato l’ordine riceverai un codice tramite email per attivare 1 mesi di DAZN gratis.

Si tratta di un regalo dal valore di 29,99 euro. Avrai accesso a tutto lo sport possibile e immaginabile, ma soprattutto alla Serie A TIM in esclusiva. Goditi le tue passioni senza spendere un centesimo. Con Unieuro oggi è possibile, ma fino a esaurimento scorte. Quindi meglio che ti sbrighi anche perché la consegna è gratis e puoi pagarlo in 3 rate a tasso zero con Klarna o PayPal.

Se hai bisogno di una connessione potente e veloce puoi acquistare il Google Nest WiFi Router a soli 66,49 euro, invece di 159,99 euro. Potrai così ricevere in regalo 1 mese di DAZN gratis. Approfitta subito di questa fantastica promozione. La consegna è gratis e puoi pagarlo in 3 rate a tasso zero con Klarna o PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.