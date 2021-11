Vodafone Internet Unlimited: Fibra a soli 24,90€

Internet Unlimited è la promozione di partenza di Vodafone per avere la Fibra illimitata a casa ad un prezzo davvero speciale e soprattutto SENZA VINCOLI!

Vodafone Internet Unlimited: i dettagli della PROMO Fibra

La tariffa è molto interessante perché priva di vincoli! Questa gode di internet flat a casa fino a 2.5 Gigabit al secondo in FTTH, Vodafone Station inclusa con tecnologia Wi-Fi Optimizer e chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali in PROMO solo online. Il costo è di 24,90 euro mensili, anziché 29,90 euro al mese.

La velocità massima di connessione dipende dalla copertura presente nella vostra zona. Facendo click qui è possibile verificare la velocità stimata ed il tipo di tecnologia attivabile.

Grazie a Vodafone Open è possibile provare il servizio ed in caso di non soddisfazione basterà disdire e restituire il Modem entro 30 giorni per non incorrere nel pagamento dell'apparato fornito in comodato d'uso gratuito.

Costi ed altro

La promozione che abbiamo visto sinora è attivabile online con le chiamate illimitate a soli 24,90 euro mensili fino al 21 Novembre 2021, salvo eventuali proroghe.

Il contributo iniziale è completamente gratuito così come il costo per la spedizione a casa della Vodafone Station. Inoltre, come già detto la tariffa non ha vincoli contrattuali ed offre quindi la massima libertà di prova.