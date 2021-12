Vodafone: Giga Illimitati a Natale PER TUTTI!

Oltre a Very, anche Vodafone decide di regalare Giga Illimitati ai suoi clienti. L’operatore rosso, inoltre, aggiunge un ulteriore regalo.

Vodafone: Giga Illimitati a Natale

L’operatore ex Omnitel per la vigilia e per la giornata di oggi offre Giga Illimitati a tutti i suoi clienti privati.

Proprio come Very, anche Vodafone nelle scorse ore ha avvisato i suoi utenti del gradito regalo natalizio tramite SMS. Ecco un esempio arrivato ad un nostro famigliare:

Buone Feste! Vodafone ti regala Giga illimitati per 2 giorni. E solo sull'app My Vodafone puoi ottenere anche un voucher di 10 euro per goderti i migliori film su CHILI. Vai su voda.it/buonefeste

Come potete leggere dal messaggio il regalo non si limita al bundle illimitato. Vodafone ha pensato anche di omaggiare i propri clienti anche con un coupon del valore di 10 euro da utilizzare su CHILI.

Anche nel caso di Vodafone, il bundle illimitato viene attivato gratuitamente e si disattiva in automatico questa sera dopo le 23.59.

Ricordiamo che i Giga Illimitati sono soggetti ad uso lecito e corretto. Nello specifico, nei due giorni è possibile utilizzare un totale di 250 Giga che vengono suddivisi in 125GB di internet al giorno per questi due giorni.

Inoltre, è possibile utilizzare il bundle in omaggio anche in modalità hotspot senza costi aggiuntivi.