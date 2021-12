Very Giga Illimitati a Natale, ecco come!

Very decide di regalare ai suoi clienti Giga Illimitati per la giornata di oggi.

Very: Giga Illimitati a Natale

L’operatore del gruppo CK Hutchison ha deciso di omaggiare i suoi clienti con un’opzione che prevede Giga Illimitati per tutta la giornata odierna.

Very Mobile ha avvisato i propri utenti attraverso un SMS, vediamolo assieme:

Il 25 dicembre TI REGALIAMO GIGA ILLIMITATI per tutto il giorno: il nostro modo di ringraziarti per essere Very con un GIGAntesco augurio di buon Natale. Guarda il video su verymobile.it/auguri

Oltre a questo graditissimo regalo, l’operatore virtuale in questione ha realizzato con il suo testimonial Francesco Totti un video messaggio di auguri.

Come funziona l’opzione?

I Giga per Natale sono inclusi gratuitamente e senza limiti su tutte le SIM Very dalle ore 00:01 alle 23:59 del 25 Dicembre 2021. L’opzione gratuita viene disattivata allo scoccare della mezzanotte senza la possibilità di un ulteriore rinnovo.

Il bundle dati illimitato in regalo ha precedenza rispetto alla tariffa presente sulla SIM e dunque vi permetterà di navigare senza consumare i Giga della vostra promozione per tutta la giornata di oggi.

Il regalo natalizio di Very Mobile è usufruibile anche per chi ha 0 euro di credito residuo oppure per chi ha non ha rinnovato l’offerta. Inoltre, l’attivazione è automatica.